Трехкомнатная квартира в Новокузнецке попала на продажу за 19,6 млн рублей

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Объявление о продаже квартиры в центре южной столицы Кузбасса появилось в Сети. Покупатель должен будет заплатить за недвижимость более 19,6 млн рублей.

На одной из популярных интернет-площадок появилось объявление о продаже трехномнатной квартиры на улице Орджоникидзе в центре Новокузнецка. За цену в 19 650 000 рублей покупатель получит жилплощадь в 131 квадратный метр, с просторной гостиной, рабочим кабинетом, спальней, кухонной зоной и гардеробной. Ремонт выполнен в стиле Art Deco, в двух комнатах имеются панорамные окна. На стены нанесена декоративная штукатурка, полы – с подогревом. Кроме того, установлена гидромассажная ванна.

‒ После ремонта в квартире не проживали, ‒ отмечает автор объявления.

Отмечается, что данная трехкомнатная квартира расположена на 15 этаже 17-этажного дома, построенного в 2009 году.

Фото: Avito

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