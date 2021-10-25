Трехэажный коттедж из кирпича выставлен на продажу в Кузбассе за один млн рублей

Информация о продаже трехэтажного кирпичного коттеджа, расположенного на окраине города Киселевск в Кемеровской области, появилось на популярном поисковом сайте в Сети.

Из текста объявления следует, что с кирпичным строением собственник готов расстаться за скромную сумму. Цена за объект на 25 сотках составила всего 1 000 000 рублей. При этом владелец не исключил возможности обговорить конечную стоимость с продавцом.

Также на участке расположен бассейн и вместительный гараж для транспортных средств. Публикацию уже просмотрело порядка 12 100 человек, в открытом доступе она появилась два дня назад, вечером в субботу, 23 октября.