Трехэажный коттедж из кирпича выставлен на продажу в Кузбассе за один млн рублей

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Собственник выставил на продажу кирпичный особняк на окраине кузбасского города за один миллион рублей.

Информация о продаже трехэтажного кирпичного коттеджа, расположенного на окраине города Киселевск в Кемеровской области, появилось на популярном поисковом сайте в Сети.


Из текста объявления следует, что с кирпичным строением собственник готов расстаться за скромную сумму. Цена за объект на 25 сотках составила всего 1 000 000 рублей. При этом владелец не исключил возможности обговорить конечную стоимость с продавцом.


Также на участке расположен бассейн и вместительный гараж для транспортных средств. Публикацию уже просмотрело порядка 12 100 человек, в открытом доступе она появилась два дня назад, вечером в субботу, 23 октября.

Фото: Avito

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