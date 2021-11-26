В связи с распоряжением главы Кузбасса Сергея Цивилева, 26, 27 и 28 ноября объявлены днями траура в связи с трагедией на шахте "Листвяжная". В эти дни на территории области будут приспущены флаги Российской Федерации, Кузбасса и муниципалитетов. Все развлекательные мероприятия и передачи отменены.

— Пропавшие 35 горняков признаны погибшими. Общее число погибших составило 52 человека (46 шахтеров и 6 спасателей), — заявил Сергей Цивилев в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, губернатор рассказал о дальнейшем ходе спасательных работ на шахте "Листвяжная".