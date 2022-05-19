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"Травмы через день": кемеровчане сообщили об опасной горке

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Жители кузбасской столицы пожаловались на дыру в детском объекте, из-за которой якобы травмируются дети.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчан, которые заметили поврежденную горку, расположенную в сквере Дружбы народов. По словам пользователей Сети, на данном объекте регулярно травмируются юные кемеровчане.

‒ Куда писать куда звонить не знаем. Дети получают травмы через день (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовали горожане.

Комментаторы однако отметили, что указанная горка закрыта для посещения, и ответственность за пребывание детей на потенциально опасном объекте лежит на родителях.

‒ "Ничего что там ограждения стоят, и написано: что данный снаряд непригоден для эксплуатации и проход запрещен", "Там забор поставили что б дети не лазили и что толку матери отодвинули и пускают играть" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались кемеровчане.

Кроме того, на обращение ответили и представители городской администрации. Они рассказали, что указанный игровой комплекс действительно огорожен барьерами и снабжен табличками о запрете использования.

‒ К сожалению, фан-барьеры и информационные таблички систематически подвергаются вандальным действиям со стороны неустановленных лиц, ‒ рассказали сотрудники кемеровской мэрии.

Специалисты также отметили, что ремонт игрового оборудования планируется выполнить до 15 июня текущего года.

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