Интернет-пользователи возмутились состоянием детской горки на площади Общественных мероприятий в Новокузнецке. По мнению местных жителей, аттракцион может представлять опасность для несовершеннолетних еще до спуска: на верхнюю часть ребята вынуждены забираться по сломанным ступеням.

– На горке на самой высокой лестнице сломана доска и из-за этого там дырка, в которую может провалиться и упасть ребенок! Прошу администрацию Орджоникидзевского района обратить на это внимание ,пока не случилось беды и не травмировался ребенок! – прокомментировали граждане.

Судя по опубликованным кадрам, между обломанных деревянных конструкций образовалась внушительных размеров дыра.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане пожаловались на подстерегающую у дома опасность.