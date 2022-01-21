Травмоопасная "дырка" на детской горке взволновала новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса в Сети сообщили, что детская ледяная горка представляет опасность для малышей.

Интернет-пользователи возмутились состоянием детской горки на площади Общественных мероприятий в Новокузнецке. По мнению местных жителей, аттракцион может представлять опасность для несовершеннолетних еще до спуска: на верхнюю часть ребята вынуждены забираться по сломанным ступеням.

– На горке на самой высокой лестнице сломана доска и из-за этого там дырка, в которую может провалиться и упасть ребенок! Прошу администрацию Орджоникидзевского района обратить на это внимание ,пока не случилось беды и не травмировался ребенок! – прокомментировали граждане.

Судя по опубликованным кадрам, между обломанных деревянных конструкций образовалась внушительных размеров дыра.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане пожаловались на подстерегающую у дома опасность.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Новокузнецк"

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