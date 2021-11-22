Травмированный кузбассовец отсудил у металлургического комбината 200 тысяч рублей

В Таштаголе на металлургическом комбинате произошел несчастный случай, в результате которого пострадал работник. Мужчина выполнял свои трудовые обязанности и травмировал ногу. В результате пострадавший испытывал постоянные боли, физические страдания и стал нетрудоспособным.

– Из-за травмы большую часть времени он должен был проводить в лежачем состоянии. По заключению врачей мужчине потребовалось пройти лечение, – сообщили в областном УФССП.

Кузбассовец подал иск с требованием компенсации морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования, обязав предприятие заплатить пострадавшему. С руководством комбината провели профилактическую беседу, а сумма была выплачена полностью.