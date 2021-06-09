Травмированная пенсионерка оказалась пленницей собственной квартиры в Кемерове

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Внук 86-летней жительницы областного центра Кузбасса не смог достучаться до пожилой родственницы и вызвал спасателей. Женщину из жилища госпитализировали в больницу.

В кемеровскую службу спасения обратился мужчина, который сообщил, что не может попасть в квартиру к своей бабушке. Прибыл звонившей к ней, чтобы навестить, однако престарелая родственница не открывала дверь и игнорировала звонки на телефон.


На место выехали специалисты службы. Они же обеспечили доступ в жилище при помощи специнструментов. Пенсионерка лежала в ванной. Она тяжело дышала и жаловалась на сильную боль в ногах.


Объясняя, как она оказалась в соответствующем положении, пожилая горожанка пояснила, что собиралась принять водные процедуры, однако потеряла равновесие и упала. Подняться самостоятельно женщина уже не смогла.


Врач экипажа провел осмотр пострадавшей. Предварительно было установлено, что из-за падения она травмировала правую ногу. Ее транспортировали до «скорой». Медики увезли женщину в больницу, сообщили в пресс-службе кемеровской службы спасения.

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