Транспортный коридор соединит Кузбасс с двумя соседними регионами

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о планах на создание транспортного коридора "Абакан – Бийск", который пройдет по территории Кузбасса. Ожидается, что воплощение подобного проекта позволит сэкономить время и ресурсы, а также расширит экономические связи. Планируется увеличение грузооборота и туристического потока.

– Для реализации проекта транспортного коридора <...> предусмотрены строительные работы сразу по нескольким автомобильным дорогам: Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску; Новокузнецк – Междуреченск с обходом городов Мыски и Междуреченск, – сообщил Сергей Цивилев изданию "Авант-Партнер".

Напомним, что глава Кузбасса также рассказал о строительстве автомобильной дороги Новокузнецк – Междуреченск.