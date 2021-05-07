Транспортные заторы из-за репетиций парада Победы в час пик возмутили кемеровских автовладельцев

Так, в социальной сети жители кузбасской столицы массово принялись высказывать свои не довольствия из-за проблем, которые возникли в городе в связи с подготовкой к торжеству. В комментариях к посту пользователи Сети выразили мнения, что пробные прогоны проходят в час пик и мешают местным автолюбителям добраться с работы до дома.

По их мнению, ограничения транспортного движения на улицах препятствуют свободному проезду и как следствие, на улицах собираются многочасовые заторы.

– Большая часть людей работает в так называемые "нерабочие" дни! Перекрыть центр города в момент, когда все с работы возвращаются, ну согласитесь не очень хорошая идея (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – указано в одном из комментариев.

Ранее редакция Avokado сообщала, что движение по некоторым улицам кузбасской столицы будет запрещено более чем на сутки в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы.