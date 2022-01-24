Транспортные карты станут доступны для кемеровчан в 145 местах

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Кемеровские власти назвали места, где пассажиры смогут запастись транспортными картами для передвижения по городу на общественном транспорте.

К утру понедельника, 24 января, на территории кузбасской столицы организовано 145 точек по сбыту транспортных карт. Отмечается, что помимо Летнего вокзала и павильонов сети "Подорожник" в списке числятся:

  • сети киосков печатной продукции "Агентство ежедневных новостей";
  • сети блинных "Сибирские блины";
  • сети павильонов "Столото";
  • магазинах система универсамов "Бегемаг".

К продаже новых версий проездных подключились и городские предприниматели, а именно:

  • кофейня "КофеЛайк", бульвар Осенний, 1 (Лесная Поляна);
  • магазин "Норд", ул. Стахановская, 8а (Кедровка);
  • кофейня "Эспрессо", пр. Советский, 53/3, возле театра драмы;
  • "Табачный капитан" — пересечение пр. Химиков и пр. Ленинградского;
  • пекарня "Хлебница", бульвар Строителей, 40;
  • магазин "Комиссионный", пр. Ленина, 98.

Более подробную информацию все желающие смогут прочитать на официальном сайте УЕЗТУ города Кемерово, уточнили чиновники.

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