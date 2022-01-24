Транспортные карты станут доступны для кемеровчан в 145 местах

К утру понедельника, 24 января, на территории кузбасской столицы организовано 145 точек по сбыту транспортных карт. Отмечается, что помимо Летнего вокзала и павильонов сети "Подорожник" в списке числятся:

сети киосков печатной продукции "Агентство ежедневных новостей";

сети блинных "Сибирские блины";

сети павильонов "Столото";

магазинах система универсамов "Бегемаг".

К продаже новых версий проездных подключились и городские предприниматели, а именно:

кофейня "КофеЛайк", бульвар Осенний, 1 (Лесная Поляна);

магазин "Норд", ул. Стахановская, 8а (Кедровка);

кофейня "Эспрессо", пр. Советский, 53/3, возле театра драмы;

"Табачный капитан" — пересечение пр. Химиков и пр. Ленинградского;

пекарня "Хлебница", бульвар Строителей, 40;

магазин "Комиссионный", пр. Ленина, 98.

Более подробную информацию все желающие смогут прочитать на официальном сайте УЕЗТУ города Кемерово, уточнили чиновники.