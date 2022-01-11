Транспортные карты для взрослых в Кемерове появились в одном месте

В Instagram-аккаунте мэра кузбасской столицы Ильи Середюка в комментариях под одним из постов появилась жалоба на отсутствие обычных проездных карт в "Подорожниках". Автор сообщения указал, что в торговых точках продают карты только для школьников и студентов.

В ответ представитель УЕЗТУ пояснил местному жителю, что реализация безльготных карт на территории города осуществляется только в одном месте.

– В центре по работе с пассажирами дп Центральный (Летний вокзал) по адресу: пр. Ленина 90\4а, – следует из текста сообщения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане потребовали организовать дополнительные автобусные маршруты.