Транспортные карты для взрослых в Кемерове появились в одном месте

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Кемеровские транспортники рассказали пассажирам об одном месте, где можно приобрести проездную карту для взрослых.

В Instagram-аккаунте мэра кузбасской столицы Ильи Середюка в комментариях под одним из постов появилась жалоба на отсутствие обычных проездных карт в "Подорожниках". Автор сообщения указал, что в торговых точках продают карты только для школьников и студентов.


В ответ представитель УЕЗТУ пояснил местному жителю, что реализация безльготных карт на территории города осуществляется только в одном месте.

– В центре по работе с пассажирами дп Центральный (Летний вокзал) по адресу: пр. Ленина 90\4а, – следует из текста сообщения.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане потребовали организовать дополнительные автобусные маршруты.

Да!
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