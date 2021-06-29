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Транспортники внесли временные изменения в расписание электричек в Кузбассе

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Ремонт на перегоне Судженка – Яя внес корректировки в график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в "Кузбасс-пригород".

Публикация с соответствующей информацией появилась в сообществе компании в социальных сетях. Из нее же стало известно, что изменения будут внесены в четыре маршрута. Действительны они будут в период с 29 июня по 9 июля.


Так, уже со вторника, 29 июня, с изменениями начнут ходить поезда под №6298 и 6285. По первому маршруту транспорт следует в направлении Тайга – Мариинск, отправление осуществляется в 20:31 (на 7 минут раньше), прибытие - в 23:22 (без изменения). Второй маршрут идет в направлении Мариинск – Тайга, отправление производится в 17:30 (без изменений), прибытие - в 20:09 (на 3 минуты позже). К привычному расписанию транспорт вернется 8 июля.


Со среды, 30 июня, по 9 июля с изменениями будет курсировать поезд №6284 с сообщением Тайга – Мариинск – его отправление будет происходить в 06:20 (без изменений), прибытие - в 09:07 (на 8 минут позже). Корректировки также появятся и в расписании маршрута №6297 с сообщением Мариинск – Тайга. Его отправление перенесено на 05:46 (на 2 минуты позже), прибывать он будет в 08:25 (на 5 минут позже).


Кузбассовцев, пользующихся указанными выше маршрутами, просят учитывать информацию о изменениях при планировании своих поездок.

Да!
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