Транспортники в Кемерове ответили на жалобу о задымленных холодных маршрутках

Кемеровчанин пожаловался на то, что водитель маршрутки №45 курит, заполняя дымом салон, и не включает обогрев. Соответствующее сообщение мужчина разместил на платформе "Кузбасс Онлайн".

‒ Маршрутка 45. Кемерово. 17:40. Мост Терешковой. Водитель курит. Вся маршрутка прокурена. Еще и печки отключены, ‒ написал горожанин.

На жалобу ответили администраторы портала, которые передали кемеровчанину информацию от сотрудников городского УЕЗТУ. Они заявили, что специалисты провели рейды по выявлению курящих в салоне общественного транспорта водителей и напомнили им о необходимости подключения печек.

‒ На разворотной площадке маршрута 45 т. по улице Свободы с водителями проведен инструктаж о работе отопительной системы в салонах автобусов, ‒ сообщили сотрудники УЕЗТУ.

Согласно информации транспортников, на водителей НП "Ариарт", в которое также входит маршрут №45, было составлено 28 протоколов за курение в автобусах.