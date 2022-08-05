Транспортники раскрыли подробности крупной кражи трамвайной линии в Новокузнецке

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Представители новокузнецкого управления по транспорту и связи прокомментировали похищение свыше 300 метров контактного провода, из-за чего движение трамвайного маршрута №10 сегодня остановилось.

Как оказалось, злоумышленники в Новокузнецке вырубили и украли свыше 300 метров провода, который находился под постоянным напряжением в 600 вольт. По этой причине трамвай №10 в пятницу, 5 августа, полностью прекратил курсировать по маршруту.


Кроме того, из-за похитителей сегодня рабочие не могли добраться до завода на трамваях: было принято решение в экстренном режиме доставлять их до рабочих мест на заказных автобусах.


В новокузнецком управлении по транспорту добавили, что это третий случай вырубки сети за последние несколько дней, а на этом участке последний раз провод меняли меньше недели назад. Для восстановления движения пассажирских вагонов потребовалось несколько часов.


Сейчас причастных к похищению проводов трамвайной линии разыскивает полиция.

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