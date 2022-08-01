В минувший четверг, 28 июля, в социальных сетях появилось сообщение о водителе автобуса, которая, по словам очевидцев, сняла трусы в ходе конфликта с кузбассовцами, возмутившимися внезапной остановкой транспорта. Представители государственного предприятия "Пассажиравтотранс" прокомментировали ситуацию.

Специалисты заявили, что описанные пользователями социальных сетей факты являются недостоверными. Пассажиры маршрута №165 "ж.д. Вокзал – д. Старо-Червово" были своевременно доставлены до конечной остановки, на которой предусмотрена 20-минутная стоянка.

– Подтверждений тому, что на фото, представленном в посте – водитель автобуса не имеется, – отметили представители предприятия.

В предприятии-перевозчике будет создана конфликтная комиссия, которая более детально разберется в произошедшем.