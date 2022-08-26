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Транспортники призвали новокузнечан "донатить" за звание "красавы"

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Жители южной столицы Кузбасса заметили необычное обращение в общественном транспорте.

Новокузнечане поделились в социальных сетях снимками мониторов в автобусах, на которых отображаются призывы оплатить проезд, написанные с использованием сленга. Как рассказали в управлении по транспорту и связи Новокузнецка, анимационные ролики и аудиообращения появились для воздействия на безбилетников.


Примечательно, что в основном не оплачивают проезд в транспорте южной столицы Кузбасса мужчины среднего возраста и молодежь. Каждый ролик обращен к разным группам горожан для большей доступности.

— То есть – одна и та же фраза – "Оплачивать проезд — норма" может звучать, и как: "донатить – изи", и как: "платить – вдохновляет", — сообщают в пресс-службе новокузнецкого УТИС.

Напомним, по данным властей Новокузнецка, безбилетники "крадут" из бюджета города десятки миллионов рублей. Транспортники сделали автобусы "ловушкой" для тех, кто не желает оплачивать проезд.

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