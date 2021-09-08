Транспортники перекроют часть трамвайных путей в Новокузнецке из-за ремонта

С 9 сентября в Новокузнецке начнется ремонт дорог и трамвайных путей в "Топольниках" и на проспекте Орджоникидзе.
— Капитальный ремонт предполагает под собой замену контактного провода, верхнего строения пути и балластного слоя, а на проспекте Орджоникидзе и на переезде в районе Ликероводочного завода укладку нового асфальта, — рассказали в городском УТиС.
В этой связи будет изменена схема движения трамваев:
- №5 (Транспортная – КМК),
- №6 (Транспортная – Собор Рождества Христова),
- №8 (Транспортная – Собор Рождества Христова),
- №9 (Транспортная – Собор Рождества Христова).
Они будут ехать до кольца "Малоэтажки" через проезд Технический.
Власти предупредили о затруднении движения в "Топольниках" и призвали объезжать данный участок. Ремонтные работы в той части города запланированы на 18 суток.
Также запустят временные автобусы №70 (Советская площадь – Веры Соломиной) и №27К (Шолохова – Челюскина), которые будут курсировать по схеме "Комсомольская площадка" - "2-я горбольница" - "Кутузова" - "Транспортная" - "Вокзал" и далее по маршрутам в оба направления.
На проспекте Орджоникидзе ремонт пройдет в два этапа с полным перекрытием дорог (с 9 сентября от пересечения с пр. Металлургов до ул. Спартака, а после окончания 1 этапа - от пересечения ул. Спартака с пр. Кузнецкстроевским).
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