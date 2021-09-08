Транспортники перекроют часть трамвайных путей в Новокузнецке из-за ремонта

С 9 сентября в Новокузнецке начнется ремонт дорог и трамвайных путей в "Топольниках" и на проспекте Орджоникидзе.

— Капитальный ремонт предполагает под собой замену контактного провода, верхнего строения пути и балластного слоя, а на проспекте Орджоникидзе и на переезде в районе Ликероводочного завода укладку нового асфальта, — рассказали в городском УТиС.

В этой связи будет изменена схема движения трамваев:

№5 (Транспортная – КМК),

№6 (Транспортная – Собор Рождества Христова),

№8 (Транспортная – Собор Рождества Христова),

№9 (Транспортная – Собор Рождества Христова).

Они будут ехать до кольца "Малоэтажки" через проезд Технический.

Власти предупредили о затруднении движения в "Топольниках" и призвали объезжать данный участок. Ремонтные работы в той части города запланированы на 18 суток.

Также запустят временные автобусы №70 (Советская площадь – Веры Соломиной) и №27К (Шолохова – Челюскина), которые будут курсировать по схеме "Комсомольская площадка" - "2-я горбольница" - "Кутузова" - "Транспортная" - "Вокзал" и далее по маршрутам в оба направления.

На проспекте Орджоникидзе ремонт пройдет в два этапа с полным перекрытием дорог (с 9 сентября от пересечения с пр. Металлургов до ул. Спартака, а после окончания 1 этапа - от пересечения ул. Спартака с пр. Кузнецкстроевским).