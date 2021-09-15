Транспортники оценили создание плана логистики ЧМ по волейболу в Кемерове на 9,5 млн рублей

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Кемеровская траспортная компания (КТК) приступила к поиску подрядчика на создание плана транспортного обеспечения этапа Чемпионата мира по волейболу, который пройдет в Кемерове. Стартовая цена контракта составила 9,5 миллиона рублей.

На сайте госзакупок появился тендер на выполнение научно-исследовательской работы по разработке операционного плана транспортного обеспечения Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 для города Кемерово. Заказчиком выступила КТК.


Согласно аукциону, за 9,5 миллиона рублей исполнителю предстоит разработать план организации прибытия и отбытия клиентских групп, организации перевозок и движения в районе арены, где будут проводиться соревнования. При этом подрядчик должен учесть географию города, а также различные характеристики, включая застройку, работу общественного транспорта, дорожную сеть и расположение гостиниц и аэропорта.


Заявки принимаются до 24 сентября.


Напомним, проведение Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 запланировано в десяти различных городах, включая кузбасскую столицу. Основные мероприятия пройдут в Москве.

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