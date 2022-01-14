Транспортная реформа увеличит расходы бюджета Кемерова на 500 млн рублей

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, что ликвидация маршруток и замена их муниципальными автобусами повлечет за собой предоставление льгот определенным гражданам во всем общественном транспорте. Данная обязанность будет и у перевозчиков, которые будут обслуживать некоторые городские маршруты по итогам аукциона: эти компании получат субсидии для перевозки пассажиров льготной категории.
"В результате расходы городского бюджеты на транспорт возрастут на 500 миллионов рублей," сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Илью Середюка.
Ранее глава Кемерова прокомментировал недовольство горожан отменой маршрутного такси №10.
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