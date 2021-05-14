Транспортная реформа с начала 2021 года нанесла ущерб бюджету Новокузнецка в 250 млн рублей

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Власти Новокузнецка подвели промежуточные итоги введенной полгода назад транспортной реформы. В рамках совещания докладчики отметили, что за четыре месяца текущего года безбилетники нанесли бюджету города многомиллионный ущерб.

Новокузнецкие власти провели совещание "Промежуточные итоги Транспортной реформы", где вынесли на обсуждение результаты нововведений. Так, серьезной проблемой на фоне сокращения кадров (как водителей, так и кондукторов) стали безбилетники.


Наряду с обновлением автопарка, появлением новых современных автобусов город столкнулся с финансовыми трудностями.

— Докладчики сообщили, что в среднем только 50% пассажиров платят за проезд. За четыре месяца бюджету нанесен ущерб в размере 250 млн рублей, — сообщает "Ново-Тв".

В этой связи глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил за десятикратное повышение штрафов для так называемых "зайцев": с действующих 500 рублей до 5 000 рублей. С начала года уже было составлено более 300 протоколов за безбилетный проезд.


С начала реформы в ноябре 2018 года в горадминистрацию поступило более 3 тыс. жалоб от горожан, которые не могут добраться до нужного места, на отсутствие верного расписание и иные проблемы.

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