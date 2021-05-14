Транспортная реформа с начала 2021 года нанесла ущерб бюджету Новокузнецка в 250 млн рублей

Новокузнецкие власти провели совещание "Промежуточные итоги Транспортной реформы", где вынесли на обсуждение результаты нововведений. Так, серьезной проблемой на фоне сокращения кадров (как водителей, так и кондукторов) стали безбилетники.

Наряду с обновлением автопарка, появлением новых современных автобусов город столкнулся с финансовыми трудностями.

— Докладчики сообщили, что в среднем только 50% пассажиров платят за проезд. За четыре месяца бюджету нанесен ущерб в размере 250 млн рублей, — сообщает "Ново-Тв".

В этой связи глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил за десятикратное повышение штрафов для так называемых "зайцев": с действующих 500 рублей до 5 000 рублей. С начала года уже было составлено более 300 протоколов за безбилетный проезд.

С начала реформы в ноябре 2018 года в горадминистрацию поступило более 3 тыс. жалоб от горожан, которые не могут добраться до нужного места, на отсутствие верного расписание и иные проблемы.