Транспортная реформа напугала кемеровчан

Кемеровчане задают массу вопросов о том, как будут реализовываться пассажирские перевозки после реформы, которая полностью исключит маршрутки. Соответствующие сообщения горожане оставляют в социальных сетях и на платформе "Кузбасс.онлайн".

Так, одна из жительниц Кировского района сообщила, что ее ребенок ездит на 27т в Шалготарьян на учебу, однако ни один автобус не повторяет данный маршрут.

– В морозы после 20 градусов стоять и ждать на остановке по 15-20 минут с ребенком – это смерти подобно, – рассказала женщина.

Еще одна кемеровчанка заявила, что уже сейчас вместе с супругом испытывает трудности в перемещении, так как 40т не приезжает регулярно. Исчезновение и этой маршрутки возмущает женщину.

– Муж приезжает на МЖК и стоит молится, приедет или нет 40 т, а через поле домой в темноте не охото идти. Вы хотите убрать 40т, думаете лучше будет? – написала кемеровчанка.

Администрация портала ответила на жалобы, заявив, что все маршрутные такси будут заменены соответствующими автобусами большей вместительности.

Напомним, что кемеровские власти анонсировали исчезновение маршруток и замену их новыми автобусами. Реформа стартует уже в начале 2022 года.