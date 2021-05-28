Трамвайные перевозки новокузнечан обойдутся властям в 80 млн рублей

Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок. Из текста следует, что власти города Кемерово готовы заплатить до 40,72 млн рублей за перевозку пассажиров по маршруту

№6 и до 40,07 млн рублей – по маршруту №8.

При этом представитель МТТП Денис Новохацкий заверил, что контракты с подрядной организацией были заключены на срок с января по июнь 2021 года. Также, на полгода, идет поиск подрядчика и на этот раз (июль – декабрь), сообщает сайт VSE42.Ru.

Кроме того, он отметил, что аналогичные тендеры планируется объявить и для другого городского электротранспорта, в том числе и других трамвайных маршрутов.