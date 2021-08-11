Трамвайное движение остановилось в Рудничном районе Кемерова из-за ДТП

Как сообщили редакции AVOKADO в пресс-службе КЭТК, трамвайное движение по проспекту Шахтеров остановилось в 15:35 из-за ДТП на путях, в котором есть пострадавшие. В настоящее время на месте работает бригада скорой помощи. Сами трамваи к аварии не причастны.

Пока вагоны следуют по резервному маршруту до остановки "Детская поликлиника".

Напомним, человек на носилках на месте ДТП был запечатлен очевидцами. В результате аварии также серьезно пострадали автомобили.