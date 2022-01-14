Трамвайное движение остановилось в Кемерове в час пик из-за аварии

В пресс-службе КЭТК корреспонденту интернет-журнала AVOKADO сообщили, что движение трамваев в кузбасской столице оказалось заблокировано сегодня в 07:30 по местному времени. Собеседник отметил, что пассажирские вагоны №3 и №10 прекратили свое движение из-за обрыва провода контактной сети на проспекте Шахтеров в Рудничном районе города.

Вскоре после аварии на место прибыли специалисты, которые устранили неполадку. Сейчас трамваи курсируют по областному центру в штатном режиме. Проблем с движением транспорта нет.