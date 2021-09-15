Трамвайное движение остановилось в Кемерове в час пик

Как стало известно, ситуация сложилась из-за отсутствия электроэнергии и стала причиной опоздания некоторых жителей на рабочие места. В результате перебоев с подачей света движение трамвайных вагонов оказалось полностью парализовано утром в среду, 15 сентября, в час пик.

В пресс-службе КЭТК интернет-журналу AVOKADO сообщили, что движение было приостановлено из-за отсутствия электроэнергии, подача которой заблокирована со стороны электросети. Как скоро возобновится движение транспорта по рельсам зависит от специалистов, они уже ведут работы по выявлению и устранению неполадки.

Ранее сайту стало известно, что короткое замыкание спровоцировало отключение электричества в Кемерове.