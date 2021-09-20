Трамвайное движение остановилось на кемеровском мосту

В социальных сетях жители кузбасской столицы сообщили о проблеме с электротранспортом на Кузнецком мосту. По их словам, трамвай № 10 остановился из-за поломки, в результате чего на данном участке образовался затор.

В пресс-службе КЭТК журналисту AVOKADO сообщили, что в 11:10 у одного из вагонов выпала шпилька из рельсового тормоза. В компании отметили, что на место уже выдвинулась аварийная бригада. Сама по себе ситуация не является критичной, поэтому в скором времени движение будет восстановлено.