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Трамвайная пробка возникла в Кемерове из-за автомобилистов-нарушителей

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Жители кузбасской столицы заметили в центре города затор из вагонов. Специалисты разъяснили причину.

Очевидец рассказал, что несколько трамваев остановились друг за другом на улице Дзержинского в Кемерове. При этом на путях не было замечено признаков аварии.


Сотрудники Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) рассказали, что причиной затора стало поведение недобросовестных автолюбителей. По обозначенному участку проходят сразу несколько трамвайных маршрутов, движение довольно активное. Разъезд транспорта проходит на перекрестке улицы Дзержинского и проспекта Ленина, но некоторые водители не предоставляют трамваям преимущество при проезде пересечения, вразрез ПДД. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на специалиста КЭТК.


На момент публикации данной новости пробка из вагонов была ликвидирована.

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