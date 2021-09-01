Трамвай загорелся днем в Кузбассе

В среду, 1 сентября, в 12:49 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в трамвае. Инцидент произошел на Магистральном проезде в Осинниках.

На момент прибытия огнеборцев горел редуктор двигателя транспортного средства. Как пояснили журналу в чрезвычайном ведомстве, редуктор с проводами обгорел на одном квадратном метре.

Всего тушить пламя выезжали четверо пожарных на одной автоцистерне. Обошлось без пострадавших. По предварительной информации, причиной произошедшего стала неисправность электрооборудования транспортного средства.