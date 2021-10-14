Трамвай врезался в легковушку в Кемерове

Видеозапись с моментом столкновения трамвая и легковушки в областном центре накануне вечером появилась в одном из сообществ в Сети. Автор ролика указал, что ДТП произошло на проспекте Шахтеров.

На кадрах видно, что трамвайный вагон въехал в авто в момент, когда водитель машины совершил поворот на налево.

– Столкновение трамвая с автомобилем Toyota Corolla произошло в 21:14. В результате инцидента никто не пострадал, трамвай не поврежден. Простой составил 15 минут, – рассказали AVOKADO в пресс-службе КЭТК.

Из кадров следует, что автомобиль понес незначительный урон. В кемеровском ГИБДД заявили, что сигнал о дорожном происшествии им не поступал.