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Трамвай внезапно сломался в центре Кемерова в час пик

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Сегодня утром в центре столицы Кузбасса пассажиров трамвая, отправлявшихся на работу, высадили из-за поломки одного из вагонов. Подробности случившегося AVOKADO сообщили специалисты КЭТК.

Утром во вторник, 2 августа, в районе кемеровского вокзала встали трамваи, пишет VSE42.Ru с отсылкой на слова одного из пассажиров вагона. По данным горожанина, инцидент на рельсах случился в час пик около 8:00, когда все люди спешили на рабочие места.

– Вагон старый, произошло что-то... Стоял около 15 минут, – следует из сообщения.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в КЭТК, где уточнили что в 8:10 в трамвайном вагоне №151 произошла неисправность. В результате транспорт пришлось отбуксировать. Со слов собеседника, происшествие не сказалось на движении электротранспорта, обошлось без заторов.

Да!
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