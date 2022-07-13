Трамвай внезапно сломался в кемеровском микрорайоне в час пик

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Сегодня утром в час пик, когда все люди спешили на рабочие места, на Южном на трамвайных путях произошла авария, из-за чего возникли проблемы с транспортом. В КЭТК корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности инцидента.

Случай произошел в микрорайоне Южный, где в час пик трамваи перестали двигаться по участку от остановки "Мост" и до конечной. В связи с этим горожанам пришлось искать другие способы, что бы вовремя добраться до работы, пишет VSE42.Ru.


Оказалось, что причиной изменения маршрута стала поломка вагона на рельсах, о чем AVOKADO сказали в Кемеровской электротранспортной компании. По данным собеседника, при развороте на конечной остановке в 7:40 у электротранспорта отсоединился рельсовый тормоз, из-за чего он не мог продолжить движение. На подмогу к водителю была отправлена аварийная бригада.


В результате неполадку удалось устранить спустя 40 минут. Движение трамваев было налажено уже в 8:20.

Да!
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