Трамвай внезапно сломался в кемеровском микрорайоне в час пик

Случай произошел в микрорайоне Южный, где в час пик трамваи перестали двигаться по участку от остановки "Мост" и до конечной. В связи с этим горожанам пришлось искать другие способы, что бы вовремя добраться до работы, пишет VSE42.Ru.

Оказалось, что причиной изменения маршрута стала поломка вагона на рельсах, о чем AVOKADO сказали в Кемеровской электротранспортной компании. По данным собеседника, при развороте на конечной остановке в 7:40 у электротранспорта отсоединился рельсовый тормоз, из-за чего он не мог продолжить движение. На подмогу к водителю была отправлена аварийная бригада.

В результате неполадку удалось устранить спустя 40 минут. Движение трамваев было налажено уже в 8:20.