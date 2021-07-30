Трамвай сошел с рельсов в центре Кемерова

Днем в пятницу, 30 июля, в кузбасской столицы возле ЦУМа трамвай сошел с рельсов, о чем сообщил очевидец в соцсетях. Движение электротранспорта в указанном месте остановилось. В КЭТК корреспонденту редакции AVOKADO уточнили, что инцидент произошел с вагоном №5.

– Произошло это в 14:00, на месте уже ведутся работы и в ближайшее время трамвай должен поехать, – пояснили в компании.

Собеседник издания отметил, что сбои в движении трамваев из-за инцидента не ожидаются.