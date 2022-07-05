Трамвай сошел с рельсов в Кемерове из-за постороннего предмета

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Жители кузбасской столицы заметили сошедший с путей электротранспорт. Специалисты прокомментировали ситуацию журналисту AVOKADO.

Сегодня, 5 июля, в социальных сетях появились фотографии трамвая №3, сошедшего с рельсов в Кемерове. Горожане сообщили, что инцидент произошел в Рудничном районе.

‒ На ДК шахтеров трамвай сошел с рельс, ‒ рассказали очевидцы.

Для уточнения сведений о происшествии корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровскую электротранспортную компанию (КЭТК). Представитель организации сообщил, что вагон сошел с путей в 08:00 часов. Причиной этому стал оставленный на рельсах посторонний предмет, который не заметил водитель электротранспорта.


Уже в 08:50 трамвай продолжил движение, отметили в пресс-службе КЭТК.

Фото: ВКонтакте / Типичный Кузбасс

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