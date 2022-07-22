Трамвай сломался в одном из районов Кемерова в час пик

Проблема с движением трамваев возникла сегодня утром в Рудничном районе города. Как пишет VSE42.Ru, горожане оказались вынуждены ждать "десятку" дольше обычного, в связи с чем многим пришлось искать альтернативные способы добраться до рабочих мест.

За подробностями по инциденту корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровскую электротранспортную компанию, где факт ЧП на рельсах подтвердили. Оказалось, что около 8:16 по местному времени на одном из колес пассажирского вагона оборвало шпильку, из-за чего он остановился, заблокировав проезд. Собеседник уточнил, что на текущий момент неполадка устранена, а движение полностью восстановлено.