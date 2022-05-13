Трамвай съехал с рельсов в центре Кемерова

Горожане рассказали в сообществе во "ВКонтакте", что в районе улицы Кирова в центре кузбасской столицы с пути сошел трамвай №3, из-за чего на рельсах образовался серьезный затор. Судя по кадрам, в одну колонну встали по меньшей мере четыре трамвая.

– Кемерово Стадион Химик. Сошел с рельсов трамвайчик, – уточнил очевидец.

При этом в КЭТК журналисту AVOKADO сообщили, что происшествие возникло еще в 16:30. Специалистам удалось вернуть пассажирский вагон на рельсы в 16:50. Таким образом, проблем с транспортом у горожан, покидающих в вечернее время рабочие места, в пятницу, 13 мая, не возникнет.