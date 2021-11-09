Трамвай протащил легковушку с ребенком по рельсам в Кемерове

Во вторник, 9 ноября, кемеровчане стали свидетелями серьезной аварии на Южном, на рельсах в районе Автозавлдской улицы. Там около 7:45 столкнулись легковой автомобиль и трамвай, из-за чего последний протащил на несколько метров вперед машину с людьми.

– Водитель легковушки двигался параллельно трамваю и при повороте резко совершил поворот налево. В результате трамвай протаранил автомобиль. Травмировались женщина и ребенок, – сообщили редакции интернет-журнала AVOKADO в КЭТК.

Вагоновожатый применил экстренное торможение, но тем не менее вагон еще несколько метров тащил машину по рельсам. Очевидцы засняли последствия на камеру. Судя по фотографиям, машина столкнулась с трамваем правой стороной, заметны серьезные повреждения бампера.

В настоящий момент движение трамваев не осуществляется в указанном районе. На месте инцидента работают ГИБДД и машина медиков.