Трамвай протащил кроссовер по оживленному перекрестку в Кемерове

Сегодня утром, 16 августа, в социальных сетях появилось видео с автоаварией, произошедшей в Кемерове. Судя по кадрам, размещенным горожанином, инцидент случился в дневное время на перекрестке улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев. В объектив камеры попало столкновение трамвая с серым кроссовером. На записи видно, что легковушка "притирается" к вагону боком, после прокатывается за трамваем еще несколько метров.

В кемеровской Госавтоинспекции журналисту AVOKADO сообщили, что не получали сигнала о данном ДТП. Специалисты Кемеровской электротранспортной компании в беседе с корреспондентом отметили, что у них подобная автоавария также не фиксировалась, повреждения техники не было, как и задержек в графике.

Можно предположить, что в ДТП был причинен незначительный ущерб, и участники смогли прийти к соглашению без привлечения правоохранителей.