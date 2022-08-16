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Трамвай протащил кроссовер по оживленному перекрестку в Кемерове

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Жители кузбасской столицы поделились кадрами, на которые попал момент ДТП с участием общественного транспорта.

Сегодня утром, 16 августа, в социальных сетях появилось видео с автоаварией, произошедшей в Кемерове. Судя по кадрам, размещенным горожанином, инцидент случился в дневное время на перекрестке улиц Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев. В объектив камеры попало столкновение трамвая с серым кроссовером. На записи видно, что легковушка "притирается" к вагону боком, после прокатывается за трамваем еще несколько метров.


В кемеровской Госавтоинспекции журналисту AVOKADO сообщили, что не получали сигнала о данном ДТП. Специалисты Кемеровской электротранспортной компании в беседе с корреспондентом отметили, что у них подобная автоавария также не фиксировалась, повреждения техники не было, как и задержек в графике.


Можно предположить, что в ДТП был причинен незначительный ущерб, и участники смогли прийти к соглашению без привлечения правоохранителей.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

Да!
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