Трамвай протаранил легковушку в час пик в Кемерове

Кемеровчанин стал свидетелем вечерней аварии на трамвайных путях, в результате которой поток вагонов был приостановлен. Столкновение крупногабаритного транспорта с легковой машиной произошло на Космической улице в Заводском районе областного центра. По словам очевидца, из-за ДТП с белой иномаркой движение транспорта оказалось парализовано.

– Вагон протаранил зад белой легковушке. Встали три трамвая на путях, движение транспорта заблокировано, – сказал местный житель.

В пресс-службе КЭТК журналисту AVOKADO сообщили, что столкновение произошло в 17:15. Пострадавших в результате дорожного происшествия нет, но поскольку владельцы машины отказались от помощи аварийных комиссаров, которые могли бы убрать транспорт с путей, и настояли на прибытии сотрудников ГИБДД, то в ближайшее время движение трамваем восстановить не получится. Транспорт будет разворачиваться в центр города в районе кольца.