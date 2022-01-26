Трамвай протаранил легковушку на кемеровском Советском проспекте

Днем в среду, 26 января, на Советском проспекте в кузбасской столице столкнулись трамвай и легковушка, сообщил в социальных сетях местный житель.

О пострадавших людях ничего не сообщается. Судя по кадрам, транспортные средства получили малый урон. Подробности и обстоятельства ДТП на трамвайных путях уточняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что элитный кроссовер не уступил дорогу иномарке, из-за чего возле кемеровской больницы произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, виновник "влетел жестко" в своего дорожного оппонента.