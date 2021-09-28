Трамвай протаранил легковушку на кемеровском проспекте

Инцидент произошел во вторник, 28 сентября, на проспекте Кузнецком в Кемерове. Очевидцы разместили в соцсетях кадры с места происшествия. Судя по снимку, трамвай въехал в иномарку Mitsubishi. Как выяснилось, столкновение произошло после того, как водитель легковушки не пропустил трамвай.

— Водитель автомобиля на месте признал вину, постояли две минуты и разъехались, — рассказали Avoka.do в КЭТК.

При этом на движение общественного транспорта произошедшее не повлияло, отметили в компании. Однако иномарка получила повреждения.