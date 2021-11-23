Трамвай насмерть переехал пенсионерку в Новокузнецке

В понедельник, 22 ноября, днем около 12:15 по местному времени в районе улице Дружбы, 20, в Новокузнецке трамвай переехал пенсионерку, которая переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода перед вагоном.

– В результате ДТП пешеход, женщина 79 лет, от полученных травм скончалась в медицинском учреждени, – рассказали корреспонденту AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

Сейчас стражи закона устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.