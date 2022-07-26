Трамвай на повороте протаранил пассажирский автобус в Кемерове

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" вчера появились кадры с последствиями тесного контакта трамвая и пассажирского автобуса. На фото видно, что в результате столкновения вагон повредил корпус синего транспорта. Автор публикации уточнил, что инцидент произошел в районе поворота на КузТАГиС.

За подробностями по произошедшему корреспондент AVOKADO обратился в КЭТК, где сказали, что информации о ДТП нет. К слову, затора на рельсах вчера тоже не наблюдалось. Предположительно, участники дорожного инцидента смогли оперативно разобраться в ситуации, договорившись между собой.

В комментариях интернет-пользователи выразили мнение, что все произошло из-за желания сильного водителя "проскочить". Однако это только догадки.