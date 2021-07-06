Инцидент произошел во вторник утром, 6 июля, в районе кемеровского вокзала. Участниками ДТП стали сразу два общественных транспорта: не поделили дорогу маршрутка и автобус, заявляют свидетели в соцсетях.

Кроме того, свидетели выразили мнение, что произошла тройная авария с трамваем. Однако в КЭТК информацию опровергли.

– Произошло столкновение автобуса и маршрутки на трамвайных путях. Трамваи простояли с 10:03 до 10:32, сейчас проезд возобновился, – пояснили в ведомстве.

Из кадра, который предоставил пользователь, следует, что машины получили умеренные повреждения. В настоящий момент стражам порядка предстоит разобраться в деталях дорожного инцидента в центре Кемерова.