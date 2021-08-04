Трамваи встали в Кемерове из-за высокого уровня воды

Как стало известно, трамваи остановились около ДК Шахтеров в Рудничном районе города и на кольцевой развязке по проспекту Советскому - в Заводском.

По словам представителя Кемеровской электротранспортной компании, причина остановки заключается в последствиях прошедшего в городе ливня. Дело в том, что электротранспорт не имеет права продолжать движение, если уровень воды от земли превышает 15 сантиметров. При этом на указанном кольце зафиксировано примерно 30 сантиметров воды.

Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала снимки последствий удара стихии, а также кадры, сделанные жителями Кемерова.