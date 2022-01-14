Трамваи встали на кемеровской Радуге

Сегодня утром на Радуге в городе Кемерово встали трамваи. Это произошло около 10:40 по местному времени из-за технической неисправности одного из вагонов. На место выезжали специалисты, рассказали корреспонденту интернет-журнала AVOKADO в КЭТК.

Починить поломку удалось в 11:00, в настоящий момент движение трамвайных вагонов в указанной части города восстановлено.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что трамвайное движение остановилось в Кемерове в час пик из-за аварии.