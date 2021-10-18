Трамваи возобновили движение в части Новокузнецка после ремонта путей

В Кузнецком районе южной столицы Кузбасса, а именно в Топольниках и на переезде на Ленина после капитального ремонта специалисты провели технический запуск линии. В результате было возобновлено движение маршрутов №6 и №8 до Транспортной.

— В Топольниках заменено почти полтора километра трамвайного пути, еще 1600 метров на Орджоникидзе. Здесь движение будет запущено уже в ближайшие дни, — рассказали в Управлении по транспорту и связи Новокузнецка.

Отмечается, что еще 20 новых трамваев и 19 новых троллейбусов должны выйти на линию к концу года.

Напомним, что ремонт трамвайных путей в Новокузнецке стартовал в начале прошлого месяца.