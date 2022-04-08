Трамваи в Новокузнецке изменят схемы движения

Согласно информации трамвайно-троллейбусного предприятия Новокузнецка, 10 апреля несколько трамваев будут развозить горожан по временным схемам движения. Изменения коснутся маршрутов №2 (КМК - Байдаевская), №6 (Транспортная – Собор Рождества Христова), №8 (Транспортная – Собор Рождества Христова), №9 (КМК - Байдаевская).
Работа будет организована по следующим схемам: "Транспортная" - "КМК", "Стадион" - "Байдаевская", "Стадион" - "Собор Рождества Христова". Ограничение будет действовать с 10:00 до 12:00 часов.
Сообщается, что временные изменения вводятся из-за работ по подрезке деревьев, которые создают угрозу прорыва контактной сети.
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