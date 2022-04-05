Трамваи с USB-зарядниками и сетью WI-FI прибыли в Новокузнецк

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В южной столице Кузбасса произошло пополнение парка общественного транспорта. Из российского завода прибыли новые электровагоны с Wi-Fi и USB-зарядками.

Хоть и с опозданием, но в Новокузнецке на линию вышли сразу 18 новых инновационных трамваев. Их доставка была запланирована еще в 2021 году, но планы сорвались из-за жестких ограничений против распространения COVID-19. По данным региональных властей, односекционые трамваи были произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

– Новые трамваи распределили по трем депо. Большая часть досталась трамвайному депо №2 в Заводском районе, для обслуживания 10 маршрута выделено сразу восемь вагонов. Они заменят устаревшую технику, – следует из текста сообщения.

К слову, в современных трамваях имеется дополнительное отопление на время зимних морозов и кондиционеры на летний сезон, также внутри вагоны оборудованы USB-зарядниками, сетью WI-FI, информационными экранами, двойным подрессориванием для мягкого прохождения стыков, большой накопительной площадкой с низким полом для удобства инвалидов и мам с колясками.


До конца текущего года южная столица области должна получить еще 12 подобных транспортных средств.

Фото: Администрация правительства Кузбасса

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