Трамваи пошли по резервному маршруту из-за ДТП на рельсах в Кемерове

Утром понедельника, 9 августа, в Кемерове на перекрестке проспекта Химиков и улицы Терешковой произошло ДТП. Машины столкнулись прямо на путях следования электротранспорта. Горожане, ставшие свидетелями аварии, поделились информацией о происшествии в Сети. В публикации также были представлены фотографии с места ДТП.

О пострадавших в посте не сообщается.

В ГИБДД города оперативно прокомментировать инцидент не смогли, поскольку информация об аварии еще уточняется, однако факт происшествия подтвердили.

Редакция AVOKADO также обратилась за комментарием по ситуации в КЭТК. В компании рассказали, что из-за происшествия на путях образовался затор, из-за которого трамваи, следующие по маршруту № 1, были пущены по резервной схеме движения - до остановки «Цирк» (улица Соборная).