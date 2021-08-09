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Трамваи пошли по резервному маршруту из-за ДТП на рельсах в Кемерове

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Фото:  

Единицы электротранспорта в кузбасской столице начали ходить по резервной схеме движения из-за произошедшей на путях аварии.

Утром понедельника, 9 августа, в Кемерове на перекрестке проспекта Химиков и улицы Терешковой произошло ДТП. Машины столкнулись прямо на путях следования электротранспорта. Горожане, ставшие свидетелями аварии, поделились информацией о происшествии в Сети. В публикации также были представлены фотографии с места ДТП.


О пострадавших в посте не сообщается.


В ГИБДД города оперативно прокомментировать инцидент не смогли, поскольку информация об аварии еще уточняется, однако факт происшествия подтвердили.


Редакция AVOKADO также обратилась за комментарием по ситуации в КЭТК. В компании рассказали, что из-за происшествия на путях образовался затор, из-за которого трамваи, следующие по маршруту № 1, были пущены по резервной схеме движения - до остановки «Цирк» (улица Соборная).

Фото:  
Да!
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