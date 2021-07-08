Трамваи почти за 800 млн рублей появятся в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса заявили о намерении приобрести 20 трамваев на общую сумму почти 800 000 000 рублей.

О намерении властей Новокузнецка приобрести партию трамваев стало известно из тендера, который появился на сайте государственных закупок.


В тексте документа указано, что цена за один экземпляр транспорта должна составлять до 38 933 333, 33 рублей. Общая сумма заказа насчитывает 778 666 666,60 рублей.


Согласно договору, первые 10 вагонов должны поступить в трамвайное депо № 2 южной столицы Кузбасса до 1 ноября 2021 года, а оставшиеся исполнителю необходимо до 10 декабря направить в городское трамвайное депо № 1.


Стоит отметить, что деньги на покупку выделены из местного бюджета. Заявки принимаются до 23 июля, а сам аукцион состоится через пять дней, 28 июля.

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